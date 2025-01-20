مارك ضو للـLBCI: الضغط الشعبي كان الثقل الأكبر في تكليف رئيس الحكومة

رأى النائب مارك ضو أن "أهم أمر هو أن يكون لدى الناس الايمان ببلدهم، والانتخابات البلدية يجب أن تحصل ضمن المهل الدستورية، لافتا الى أن "الحكومة الالكترونية ضرورية والحكومة المقبلة أمام تحديين الأول هو تنفيذ الملفات الحالية والثاني هو الانتقال نحو القوانين الجديدة".



وأشار مارك ضو، في حديث لبرنامج "5 عالخمسة" عبر شاشة الـLBCI، الى أن "دورنا هو تسهيل التشكيل والتشريع ومراقبة العمل"، مضيفا أن "الموازنة وضعت قبل الحرب، ويجب ان تسترد الحكومة الحالية الموازنة من المجلس وأن يتم تسليمها للحكومة الجديدة للعمل عليها من جديد".



وأكد أن "الضغط الشعبي كان الثقل الأكبر في تكليف رئيس الحكومة، وأتصور أن التصور للحكومة يتجه نحو الـ24 وزيرا، ونحن النموذج الوحيد الذي يمثل جميع الطوائف ونستطيع القيام بتقاطع وطني".



ورأى أن "العرقلة يمكن أن تحصل في حال تلكؤ حزب الله بالالتزام بوقف اطلاق النار واستمرار اسرائيل بخروقاتها للاتفاق، وفي حال عرقلة ملفات ترسيم الحدود واعادة الاعمار".



وقال مارك ضو ان "تطوير علاقاتنا مع الدول الخارجية أمر مفيد لنا اقتصاديا ونحن اليوم مسؤولون عن علاقاتنا الخارجية".



واعتبر ضو أن "الأفق للأحلام أصبح كبيرا، والجهد الحقيقي هو في العم، والقوى الخلاقة لدى الشباب كبيرة وعلينا أن نبني مشهدا سياسيا جديدا، والتقدم يأتي من شباب ينتظمون في مؤسسات جديدة ويملؤون الشأن العام لرؤية وجوه جديدة، وقانون الانتخاب هو الآلية الجديدة".





