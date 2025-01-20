الرئيس عون لنظيره الأميركي: وقفتم الى جانب لبنان وساعدتموه بعد الظروف الصعبة

هنأ الرئيس جوزاف عون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسلمه مهامه الرئاسية رسمياً، واعتبر ان وجوده في البيت الأبيض سيعطي العلاقات الثنائية دفعاً اضافياً.



وتوجه عون لنظيره الأميركي بالقول: "وقفتم الى جانب لبنان وساعدتموه بعد الظروف الصعبة وكان لبلادكم الصديقة الدور البارز في الانتقال الى افق جديد من الأمان والطمأنينة".



