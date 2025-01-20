روابط التعليم الرسميّ تدعو إلى الإضراب التحذيريّ يومي الخميس والجمعة

أبدت روابط التعليم الرسميّ أسفها لعدم الإلتزام بدفع بدل الإنتاجية في موعدها الذي تم التوافق عليه مع معالي وزير التربية.



واعتبرت أنّ بدل الإنتاجية هو جزء من تصحيح الرواتب وهو ليس منّة من أحد بل حق في طريق النضال لتصحيح الرواتب.



وأكدت أنّ التأخير في دفع بدل الإنتاجية أصبح عادة غير مقبولة مهما كان التبرير، فموعد دفع بدل الإنتاجية يجب أن يكون مقدسًا وثابتًا في موعده ولذلك تعلن الروابط دعوة الأساتذة والمعلمين إلى الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في ٢٣ و ٢٠٢٥/١/٢٤ والاعتصام داخل المعاهد والمدارس الفنية والثانويات والمدارس الرسمية.



وقالت الروابط إنّ بدل الإنتاجية لن يكتمل إلا عند حصول الأساتذة على الراتبين المكملين لها مع الفروقات منذ استفادة القطاع العام منهما.



وأضافت: "نعلن منذ اليوم أننا ننتظر تشكيل حكومة فعلية وانتظام عمل المؤسسات كي تعمل على إقرار سلسلة رواتب جديدة يستطيع من خلالها أن يستعيد الأستاذ قيمة رواتبه التي فقدها في السنوات العجاف الماضية."