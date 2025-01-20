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وزير خارجية الكويت يزور لبنان الجمعة

أخبار لبنان
2025-01-20 | 17:11
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وزير خارجية الكويت يزور لبنان الجمعة
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وزير خارجية الكويت يزور لبنان الجمعة

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا لـصحيفة "الراي" الكويتية  أنه" سيزور بيروت يوم الجمعة المقبل، للقاء الرئيس اللبناني الجديد جوزف عون وتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية"، مشيراً إلى أنه" من المقرر أن يبحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين تطورات المشهد في لبنان، وسبل مساعدة البلد الشقيق للمضي قدماً في مساره الجديد".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في ظل رئاسة الكويت للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي

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