عمر عيتاني يحذر من خطورة الأكشاك في محيط المرفأ... وهذا ما قاله للـLBCI

أوضح رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمرفأ بيروت بالانابة عمر عيتاني أن إدارة المرفأ لا علاقة لها بموضوع الأشكاك المنتشرة في محيط المرفأ، مشيرا الى أن هناك قرارا بمجلس الأعلى للدفاع بإزالة هذه الأكشاك، وقبلها كان هناك قرارا من وزارة الداخلية.



وكشف في حديث للـLBCI: أن "هناك تقريبا 250 كشكاً موجودا بطريقة عشوائية من جهة الكرنتينا"، مشيرا الى أنه أمنيا، لا يجب أن تكون هذه الأكشاك موجودة في محيط المرفأ.



واذ أشار الى الحريق الذي اندلع في أحد الأكشاك أمس، قال: "حذرنا مرارا من أن انفجار أي قارورة غاز سيؤدي الى كارثة"، لافتا الى أن المنطقة مكتظة هناك.