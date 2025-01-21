القوات: حرصاء على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، أن الأخبار المتداولة عن الحكومة بما يتعلّق بـ"القوات" غير صحيحة وتندرج في سياق سعي وسائل الإعلام إلى متابعة أخبار التأليف عن طريق التقدير أو التأليف، لأن "القوات" حريصة على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف، وتتكتّم حول المعلومات حرصا على مسار تشكيل الحكومة.



وتمنت على وسائل الإعلام اعتماد أخبار "القوات اللبنانية" من مصادرها.