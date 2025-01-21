رئاسة اللبنانية: الإعلانات المنسوبة إلى صفحتنا لا صحة لها

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية انه تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدّعي تأمين وظائف وتقديم استشارات.

وأوضحت رئاسة الجامعة في بيان، إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، منبهة إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها، علما أن الجامعة تقدمت بشكوى ضد الصفحات المشبوهة أمام الجهات المختصة".



وأكد أن "أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرا على صفحات الجامعة اللبنانية الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:



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