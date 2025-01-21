الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي استقبل اللجنة العراقية المكلفة الاشراف على المساعدات العاجلة… دول ستشارك في إعمار لبنان

أخبار لبنان
2025-01-21 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي استقبل اللجنة العراقية المكلفة الاشراف على المساعدات العاجلة… دول ستشارك في إعمار لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميقاتي استقبل اللجنة العراقية المكلفة الاشراف على المساعدات العاجلة… دول ستشارك في إعمار لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدًا من اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء العراقيّ بهدف الاشراف على تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبنانيّ، في السرايا اليوم.
 
وقال رئيس اللجنة وكيل وزارة التجارة السيد ستار جبار عباس الجابري، بعد اللقاء: "كان لنا اليوم لقاء مع الرئيس ميقاتي. استعرضنا ما قدمه العراق من منح ومساعدات وموقف العراق المبدئي والثابت تجاه الشعب اللبناني خلال فترة الحرب الظالمة، حيث قدم العراق الكثير من الدعم السياسي والمالي واللوجستي. وهذا الدعم تضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وسائر المستلزمات.”

 

وأضاف :"كذلك قدم العراق خلال فترة الحرب التي شنت على الشعب اللبنانيّ مساعدات في المجال الطبيّ والغذائيّ، مثلا هناك 320,000 طن مساعدات قدم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبنانيّ.”

وأوضح أنّه خلال هذه الزيارة عرض ما قُدم في الفترة السابقة، وأيضًا خطة ما بعد الحرب التي وقعت على الشعب اللبناني، واليوم هذه اللجنة مكلفة بمهمتين، الأولى تقديم المساعدات الآنية والإغاثية إلى المتضررين من الشعب اللبناني، وكذلك الى النازحين من الشعب السوريّ.

وأكّد أنّ هذه اللجنة جهّزت ما يقارب 30 الف سلة غذائية سوف تنطلق يوم غد إلى مختلف المناطق في لبنان، لتقديمها  إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الظالمة. كذلك أيضا سوف تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير بالمناطق المنكوبة والمتضررة، وستقوم اللجنة برفع تقريرها  الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهناك توجه للحكومة العراقية لتقديم ما يمكن تقديمه لمساندة الشعب اللبناني، من خلال تبني قطاع معين، سواء كان قطاعا صحيا أو  تربويا، أو تبني منطقة معينة للمساهمة في الاعمار".

 

وقال الجابري : “لا شك ان هناك بعض الدول سوف تكون مساهمة ومشاركة في إعمار لبنان، لكن العراق سوف يكون حاضرا وفاعلا إن شاء الله في هذه الحملة، والعراق علاقته مع الدولة اللبنانية ومع الشعب اللبناني علاقة موروثة وتاريخية، وهناك الكثير من المساعدات التي قدمت في الفترة الماضية، وأيضا هناك توجه، إن شاء الله، وتبن واضح وصريح وحقيقي من قبل الحكومة العراقية وكل أطياف الدولة العراقية ومكوناتها لدعم الشعب اللبناني والاستمرار في هذا الدعم.”


أخبار لبنان

آخر الأخبار

استقبل

اللجنة

العراقية

المكلفة

الاشراف

المساعدات

العاجلة…

ستشارك

إعمار

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف 21-1-2025
وزير خارجية الكويت يزور لبنان الجمعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-01-17

الرئيس ماكرون للرئيس عون: نريد أن يتم احترام الالتزامات السابقة وتقديم المساعدات وسننظم مؤتمرا دوليا لحشد مساعدة إعادة بناء لبنان والمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-17

ميقاتي بعد لقائه ماكرون: تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة متابعة لبنان على كل الاصعدة وكان ماكرون متفهماً للاوضاع اللبنانية واعداً تقديم الدعم للحكومة الجديدة وهو على استعداد كامل في متابعة موضوع المساعدات اضافة الى موضوع تطبيق القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-19

الرئيس المصري استقبل ميقاتي والوفد اللبناني الى قمة منظمة الدول الثماني

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-15

ميقاتي: لبنان بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:23

قوى الامن: توقيف صاحب صالون حلاقة في بئر حسن قتل سوريا اثر جدال حاد بينهما

LBCI
أخبار لبنان
16:20

الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟ 

LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:51

البستاني للـLBCI: سأقدم قانونًا لحماية الودائع بالعمولات الاجنبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-14

كاني ويست يضرب من جديد... نشر صورة صادمة لزوجته ثم حذفها: "لم تترك تقريباً شيئاً للخيال"! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
09:41

رئيس وزراء قطر: سوريا في مرحلة إنتقالية وأمامها طريق طويل لتحقيق الإستقرار لكن لدينا أمل وثقة في الشعب السوري

LBCI
آخر الأخبار
15:25

البستاني للـLBCI: لا أعتقد أنّ المجلس النيابيّ سيبحث بقانون انتخابيّ جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـAi وعمليات الاحتيال...

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية

LBCI
أمن وقضاء
13:24

مهلة الـ60 يومًا في أيامها الأخيرة... والإنسحاب الإسرائيلي غير مضمون حتى اللحظة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
23:37

حجم الحكومة بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً... وهكذا تتوزع (الجمهورية)

LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
00:34

منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
02:02

ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم

LBCI
خبر عاجل
09:47

وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
12:23

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
أمن وقضاء
05:55

قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More