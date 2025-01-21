الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام بعد لقائه عون: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

أخبار لبنان
2025-01-21 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام بعد لقائه عون: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام بعد لقائه عون: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

أكّد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنّ الحكومة التي يسعى إليها هي حكومة تتوافق مع آمال اللبنانيين.

 

وقال، بعد زيارته عون: “نتطلّع إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ولن يأخذ التشكيل أشهر كما قبل.”

 

وأضاف: “أتواصل مع النواب والكتل كافة وحريص على الالتزام بالمبادء التي تعهّدت عليها وانا ضد المحاصصة وهذا ما يزيدني تمسكًا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة المُقامة على النزاهة.”

 

ولفت إلى أنّ تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة والعمل على عدم تأخير ذلك سارٍ وكل ما يُقال عن هذا السياق يقع في باب الاشاعات.

 

وشدد على أنّ “أسلوب العمل جديد، لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة”.

 

وقال سلام: “هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost.”

 

وأضاف: “لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة “لفلان أو لفليتان” وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة.”

 

ورأى عدم وجود سبب للإحباط، إذ إنّه على تواصل مع الثنائيّ "أمل" و"حزب الله" ويعمل معهم كما مع الباقين للوصول إلى نتيجة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لقائه

حقيبة

المال

حكرًا

وليست

ممنوعة

طائفة

LBCI التالي
اجتماعات سلام اتسعت في الساعات الـ48 الأخيرة... والمهمة دقيقة (النهار)
تأليف الحكومة... حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الطائفة الشيعية (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:21

الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لفلان أو لفليتان وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
خبر عاجل
12:21

الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة

LBCI
آخر الأخبار
12:18

الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: ملتزم بتشكيل الحكومة بحسب الالية الدستورية وعلينا تعلّم احترام الدستور احترامًا كاملًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:23

قوى الامن: توقيف صاحب صالون حلاقة في بئر حسن قتل سوريا اثر جدال حاد بينهما

LBCI
أخبار لبنان
16:20

الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟ 

LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
أخبار لبنان
15:51

البستاني للـLBCI: سأقدم قانونًا لحماية الودائع بالعمولات الاجنبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-14

تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: نضع كل إمكاناتنا بتصرفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
أخبار دولية
16:06

مجلس الوزراء الكويتيّ وافق على المضي لاتمام التعاقد المباشر مع شركة صينية

LBCI
فنّ
2024-12-21

"هيدا التكريم مش لإلنا"... ماغي بو غصن: أقل شي منقدر نعملو للبنان هو إنو نشتغل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـAi وعمليات الاحتيال...

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية

LBCI
أمن وقضاء
13:24

مهلة الـ60 يومًا في أيامها الأخيرة... والإنسحاب الإسرائيلي غير مضمون حتى اللحظة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
23:37

حجم الحكومة بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً... وهكذا تتوزع (الجمهورية)

LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
00:34

منخفض جوي ضعيف بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
02:02

ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم

LBCI
خبر عاجل
09:47

وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
12:23

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
أمن وقضاء
05:55

قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More