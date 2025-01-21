سلام بعد لقائه عون: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

أكّد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنّ الحكومة التي يسعى إليها هي حكومة تتوافق مع آمال اللبنانيين.

وقال، بعد زيارته عون: “نتطلّع إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن ولن يأخذ التشكيل أشهر كما قبل.”

وأضاف: “أتواصل مع النواب والكتل كافة وحريص على الالتزام بالمبادء التي تعهّدت عليها وانا ضد المحاصصة وهذا ما يزيدني تمسكًا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة المُقامة على النزاهة.”

ولفت إلى أنّ تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة والعمل على عدم تأخير ذلك سارٍ وكل ما يُقال عن هذا السياق يقع في باب الاشاعات.

وشدد على أنّ “أسلوب العمل جديد، لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة”.

وقال سلام: “هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost.”

وأضاف: “لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة “لفلان أو لفليتان” وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة.”

ورأى عدم وجود سبب للإحباط، إذ إنّه على تواصل مع الثنائيّ "أمل" و"حزب الله" ويعمل معهم كما مع الباقين للوصول إلى نتيجة.