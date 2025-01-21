الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟ 

أخبار لبنان
2025-01-21 | 16:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟ 
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟ 

ذكّرت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان" (اللجنة الفاعلة) “إصدار الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية”.

 

وقالت، في بيان: “بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين.”

 

وأضافت: “بعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا.“

 

ورأت أنّ الامر توضّح أكثر، “عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".

 

كما رأى البيان أنّ الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".

 

واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".

 

وشدد على أنّ "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟”

 

وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".

 

وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المتعاقدون

التعليم

الاساسيّ:

لماذا

التربية

تسجيل

السوريين

المدارس

الرسمية

ولكنه

نقلهم

الجمعيات؟ 

LBCI التالي
يزبك: معادلة الجيش والشعب والمقاومة أصبحت وراءنا... ولحكومة تكنو-سياسية
عمر عيتاني يحذر من خطورة الأكشاك في محيط المرفأ... وهذا ما قاله للـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-25

الحلبي يمدد التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى 6 كانون الأول

LBCI
خبر عاجل
2024-11-17

وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-10

المدير العام لوزارة التربية بالإنابة عماد الاشقر للـ LBCI: هناك لقاءات تجري حالياً وقد تبدأ انطلاقة تدريس التلميذ غير اللبناني في فترة بعد الظهر وليس في فترة الطالب اللبناني بالمدارس الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-07

مخزومي: خطة وزير التربية بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وتحويل طلابها إلى مدارس خارج أماكن سكنهم توجه خطير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:05

د. محمد علي مقلد العضو المؤسس في المنبر الوطني للانقاذ: المشروع السياسي يختلف عن الطائفة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:01

المفتي قبلان: المطلوب حكومة تفي بمشاريع إنقاذ البلد فإمّا تضعه بمركز القوة الوطنية أو تزيد من ضعفه

LBCI
أخبار لبنان
04:58

د. محمد علي مقلد العضو المؤسس في المنبر الوطني للانقاذ: ثلاثية غلط (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:28

د. محمد علي مقلد العضو المؤسس في المنبر الوطني للانقاذ، يتحدث عن 3 مشاريع تطرف في لبنان: المارونية السياسية، مشروع الحركة الوطنية اللبنانية، والشيعية السياسية (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-20

نظرية صادمة حول كيفية نهاية العالم... وكالة المخابرات الأميركية تكشف جزئيا عن "قصة آدم وحواء" بعد عقود من السرية

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

LBCI
منوعات
2025-01-20

للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"

LBCI
خبر عاجل
12:21

الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون: الحكومة التي نريدها هي حكومة إصلاح ووفية لتطلعات اللبنانيات واللبنانيين ولن تأخذ أشهرًا كما الحكومات السابقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:06

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـAi وعمليات الاحتيال...

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
خبر عاجل
12:23

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:47

وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع

LBCI
صحف اليوم
00:09

في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:38

هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول

LBCI
خبر عاجل
12:19

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More