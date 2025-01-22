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المفتي قبلان: المطلوب حكومة تفي بمشاريع إنقاذ البلد فإمّا تضعه بمركز القوة الوطنية أو تزيد من ضعفه
أخبار لبنان
2025-01-22 | 05:01
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المفتي قبلان: المطلوب حكومة تفي بمشاريع إنقاذ البلد فإمّا تضعه بمركز القوة الوطنية أو تزيد من ضعفه
اعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان انه: "لأن القضية لبنان، فالمطلوب تكوين قوة حكومية تفي بالتزامات العائلة الوطنية فضلاً عن تأمين تضامن وطني يفي بمشاريع إنقاذ البلد من قاع الأزمات الهيكلية".
وقال :"القضية كيف يكون لبنان متضامناً قوياً لا متخاصماً ضعيفاً، والقيمة هنا ليست للمكاسب الشخصية أو الطائفية بل للتكوين الحكومي الذي يضع البلد بقلب معادلة الجسم الواحد والقدرات الوطنية القادرة على إنقاذ لبنان وتأمين زخم شامل للعائلة اللبنانية"ز
ورأى ان "الحكومة حسب تشكيلها إمّا تضع البلد بمركز القوة الوطنية أو تزيد من ضعفه وهشاشته، والعين بهذه الأيام على الحافة الأمامية للجنوب، والإسرائيلي الذي عجز عن بلدة الخيام أعجز من الإصرار على البقاء بهذه الأرض"، مشيرا الى انه "ما بعد الستين يوماً لحظة تاريخ جديد وفعل سيادي جديد، ولا قوة أو سيادة فوق سيادة لبنان، وثلاثية جيش شعب مقاومة كنز لبنان الضامن ولا محل للإبتزاز والصفقات بالأمن السيادي الوطني"، مؤكدا ان "لا قيمة للبنان بلا وحدته الوطنية وعيشه المشترك وسلمه الأهلي وتضامنه الشامل".
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