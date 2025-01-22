غوتيريش : لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار في لبنان

ابدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء تفاؤله حيال لبنان، لكن لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار، كما قال.وعن سوريا، شدد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على وجوب اتخاذ بعض الخطوات فيما يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، قائلا: "في سوريا هناك العديد من الأسئلة ولا يزال خطر الانقسام قائما".في سياق متصل، اشار غوتيريش الى وجود خطر بأن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية وإبقاء الوضع في غزة في حالة من الغموض.اما بالنسبة لايران، فقال إن إيران يجب أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وأضاف "المسألة الأكثر أهمية هي إيران والعلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة".