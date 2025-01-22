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بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني الذي قال: "أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكن الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها".



