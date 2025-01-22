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رائد خوري بعد لقائه المطران عوده: لبنان أمام فرص مهمة جداً ومن الضروري مواكبة هذا التفاؤل
أخبار لبنان
2025-01-22 | 06:55
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رائد خوري بعد لقائه المطران عوده: لبنان أمام فرص مهمة جداً ومن الضروري مواكبة هذا التفاؤل
زار الوزير السابق رائد خوري متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس سيادة المطران إلياس عوده في دار المطرانية بالأشرفية، مهنئاً بالأعياد، وكانت الزيارة مناسبة لعرض ومناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية.
وبعد اللقاء، صرّح الوزير خوري قائلاً: "سيادة المطران عوده متفائل جداً بالوضع الحالي، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة. إن لبنان أمام فرص بالغة الأهمية، ومن الضروري مواكبة هذا التفاؤل عبر عملٍ دؤوب من الجميع، سواء في القطاع الخاص أو العام".
وأضاف الوزير خوري: "إن المطران عوده، الذي يتابع الشأن السياسي في لبنان عن كثب، دائماً ما يقوم بتصويب الأمور، فيشير إلى الأخطاء إن وجِدَت ويثني على الإيجابيات".
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