الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي

أخبار لبنان
2025-01-22 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، صباح اليوم في مكتبه، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تعارفية، حيث قدّم السفير التعازي بشهداء الدفاع المدني الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني والإنساني خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وخلال اللقاء، عرض العميد فرح التحديات التي واجهتها المديرية العامة للدفاع المدني خلال فترة الحرب، مشيرا إلى "الصعوبات الكبيرة في تنفيذ المهام اليومية الهائلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في العتاد والآليات، مما شكل تحديا كبيرا أمام العناصر في أداء مهامهم الإنسانية والإنقاذية".

وأعرب فرح عن شكره العميق للسفير الفرنسي على دعم بلاده المستمر للبنان وللدفاع المدني خصوصا، آملًا استمرار التعاون والدعم لتمكين الدفاع المدني من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين اللبنانيين.

من جهته، عبّر السفير ماغرو عن تضامن فرنسا الدائم مع الدفاع المدني اللبناني، مقدّما هدية رمزية للمديرية العامة تمثّلت في خوذة بحث وإنقاذ متطورة للوقاية الشخصية.

وبدوره، قدّم العميد فرح درعًا تقديربة للسفير ماغرو، عربون شكر وامتنان لجهود فرنسا في دعم المديرية العامة للدفاع المدني.

وفي ختام الزيارة، قام السفير ماغرو برفقة العميد فرح بجولة في مرأب المديرية العامة للدفاع المدني، حيث اطلعا على العتاد المقدّم كهبة من الدولة الفرنسية، والذي يشمل معدات متخصصة لمكافحة حرائق الغابات، من شأنها تعزيز قدرات الدفاع المدني في الاستجابة للحرائق، خصوصًا في المناطق الوعرة.

أخبار لبنان

الدفاع المدني

نبيل فرح

لبنان

فرنسا

LBCI التالي
الجمهورية: الاتجاه هو لتأخير ولادة الحكومة بعض الشيء
قوى الامن: توقيف صاحب صالون حلاقة في بئر حسن قتل سوريا اثر جدال حاد بينهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

الدفاع المدني: عمليات البحث والمسح الميداني الشامل ستُستأنف صباح الغد في مختلف أحياء بلدة الخيام وفق الخطط الموضوعة بالتعاون مع الجيش اللبناني إلى حين العثور على جميع المفقودين

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-17

الرئيس ماكرون للرئيس عون: نتطلع لانسحاب كاملٍ للجيش الاسرائيلي وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني وفرنسا تأمل في تشكيل الحكومة بسرعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-16

شقير: لوضع خارطة طريق تهدف لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين لبنان وفرنسا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-15

بو حبيب التقى سفير فرنسا وبيلاروسيا والممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:42

الجيش: توقيف مواطنين إثنين في بئر حسن وإيعات – بعلبك لارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
11:40

توقيف سيّدة تنشط ضمن عصابة لترويج المخدّرات

LBCI
أخبار لبنان
11:27

أبو الحسن اختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية وعدد من المسؤولين وأبناء الجالية

LBCI
أخبار لبنان
11:12

البيسري عرض مع السفير الفرنسي الوضع في الجنوب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
أمن وقضاء
03:03

الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة

LBCI
أخبار دولية
08:08

مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية

LBCI
آخر الأخبار
04:20

بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني بعد لقائه الرئيس عون: أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكون الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
06:51

أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار

LBCI
أخبار دولية
06:47

تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:47

في بعبدا سلسلة لقاءات...

LBCI
أخبار لبنان
06:36

بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت

LBCI
أخبار دولية
03:06

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
خبر عاجل
06:41

المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
صحف اليوم
00:09

في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:38

هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول

LBCI
خبر عاجل
10:43

اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف

LBCI
موضة وجمال
16:11

ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More