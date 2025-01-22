المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، صباح اليوم في مكتبه، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تعارفية، حيث قدّم السفير التعازي بشهداء الدفاع المدني الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني والإنساني خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وخلال اللقاء، عرض العميد فرح التحديات التي واجهتها المديرية العامة للدفاع المدني خلال فترة الحرب، مشيرا إلى "الصعوبات الكبيرة في تنفيذ المهام اليومية الهائلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في العتاد والآليات، مما شكل تحديا كبيرا أمام العناصر في أداء مهامهم الإنسانية والإنقاذية".



وأعرب فرح عن شكره العميق للسفير الفرنسي على دعم بلاده المستمر للبنان وللدفاع المدني خصوصا، آملًا استمرار التعاون والدعم لتمكين الدفاع المدني من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين اللبنانيين.



من جهته، عبّر السفير ماغرو عن تضامن فرنسا الدائم مع الدفاع المدني اللبناني، مقدّما هدية رمزية للمديرية العامة تمثّلت في خوذة بحث وإنقاذ متطورة للوقاية الشخصية.



وبدوره، قدّم العميد فرح درعًا تقديربة للسفير ماغرو، عربون شكر وامتنان لجهود فرنسا في دعم المديرية العامة للدفاع المدني.



وفي ختام الزيارة، قام السفير ماغرو برفقة العميد فرح بجولة في مرأب المديرية العامة للدفاع المدني، حيث اطلعا على العتاد المقدّم كهبة من الدولة الفرنسية، والذي يشمل معدات متخصصة لمكافحة حرائق الغابات، من شأنها تعزيز قدرات الدفاع المدني في الاستجابة للحرائق، خصوصًا في المناطق الوعرة.

