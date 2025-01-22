جنبلاط ابرق إلى إردوغان معزيًا بضحايا حريق منتجع بولو التركية

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معزيًا بضحايا الحريق الذي وقع في منتجع للتزلج بمدينة بولو التركية.



وجاء في نص البرقية:



"ببالغ الحزن والأسى أتقدم منكم بأحر التعازي والمواساة لفقدان 66 شخصًا نتيجة حريق "بولو"، إن مشاعري تتجه نحو أسر الضحايا خلال هذا الوقت العصيب للغاية.



وإذ أتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين، فإنني على يقين أن تركيا، كما دائماً، ستتجاوز هذه المأساة بقوة ووحدة".