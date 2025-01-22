منيمنة: الرئيس المكلف لديه مسؤولية إحداث صدمة ايجابية... وما يحصل محاولة للضغط عليه

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام لديه مسؤولية إحداث صدمة ايجابية بالتشكيلة الحكومية التي سيقدمها، لافتا الى أن "همنا أن ينجح بتشكيل الحكومة".



وقال منيمنة في مداخلة عبر الـLBCI: "الرئيس المكلف وضع نقاطا أساسية لمعالجة موضوع تشكيلة الحكومة وكل التسريبات وضعها في اطار التكهنات الاعلامية وحسنا فعل فكل ما يحصل هو محاولة ضغط على الرئيس المكلف".



وأضاف: "نحن لا نثقل عليه في المطالب كما يحكى ولعدم الانجرار بأي مسودات أو لوائح لأنها غير صحيحة".

