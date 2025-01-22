البيسري عرض مع السفير الفرنسي الوضع في الجنوب

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار.