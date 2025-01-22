أبو الحسن اختتم زيارته للكويت بلقاء وزير الخارجية وعدد من المسؤولين وأبناء الجالية

اختتم أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن زيارته للكويت، حيث التقى عددا من المسؤولين الكويتيين، في مقدمهم وزير الخارجية عبدالله اليحيا في مكتبه في وزارة الخارجية.



ونقل أبو الحسن "تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وتقديرهما لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات".



وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة بين البلدين.



ونوه أبو الحسن بالدور الذي قامت به دولة الكويت وما زالت بوقوفها إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل والظروف، مثمنا احتضان الكويت لأبناء الجالية اللبنانية.



وأمل من "الإخوة الكويتيين والأشقاء العرب أن يعود لبنان وجهتم ومقصدهم، خصوصا بعد وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة"، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار ونهوض وازدهار.



الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية



وكان أبو الحسن زار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث عقد اجتماعاً مع المدير العام للصندوق بالوكالة وليد شملان البحر ومسؤولين في الصندوق.



وتم البحث في عدد من المشاريع الإنمائية التي يعمل عليها، لا سيما تلك المتعلقة بشبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير بهدف خلق واقع بيئي صحي مختلف يراعي أفضل الشروط ويحد من تلوث المياه الجوفية التي تغذي القرى والبلدات، لا سيما تلك التي ترفد العاصمة بيروت بالمياه.



الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي



والتقى أبو الحسن المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد ومساعديه، في مقر الصندوق العربي، وتركز البحث على التعاون لتمويل المشاريع الإنمائية الضرورية، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس الإنماء والإعمار.



جمعية الهلال الأحمر الكويتي



كما زار أبو الحسن المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث التقى ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲإدارتها ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺲ.



وأثنى أبو الحسن على "جهود الجمعية"، مثمنا الدور الإنساني الذي لعبته من خلال المساعدات التي قدمتها إلى لبنان خلال الفترة الماضية، لا سيما خلال الأزمات والعدوان الذي تعرض له لبنان.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون لدعم المؤسسات الصحية ومساعدتها.



لقاء الجالية اللبنانية



وكان أبو الحسن شارك في لقاء جامع مع أبناء الجالية اللبنانية في الكويت، عقد في فندق Grand Hotel بدعوة من مكتب الإغتراب.



كما التقى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت المستشار أحمد عرفة وعددا من الأصدقاء اللبنانيين والكويتيين.