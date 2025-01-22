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بن فرحان في لبنان غدًا لتهنئة رئيس الجمهورية ويلتقي ميقاتي وسلام

أخبار لبنان
2025-01-22 | 13:35
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بن فرحان في لبنان غدًا لتهنئة رئيس الجمهورية ويلتقي ميقاتي وسلام
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بن فرحان في لبنان غدًا لتهنئة رئيس الجمهورية ويلتقي ميقاتي وسلام

يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى لبنان غدًا، في زيارة تهنئة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

كما يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند الساعة السادسة من مساء غد  في السرايا الحكومية.
 
ومن المتوقع أن يلتقي بن فرحان ايضًا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام.

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