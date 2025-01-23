"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في طرابلس وعكّار وعين الرمانة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنّ "جهاز مكافحة التهريب ضبط كميات كبيرة من السيجار المهرّب والمزوّر والسجائر الإلكترونية والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك بنتيجة عمليات دهم نفذتها في مناطق عديدة".



وأوضحت، في بيان، أنّ عمليات الدهم شملت عين الرمانة في المتن الجنوبيّ، ومدينة طرابلس، ومنطقتي القيطع والمحمّرة في عكار طرابلس.



وأشارت إلى ان محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.