الزميلة آمال شحاده: العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارتي بايدن ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان

لفتت الزميلة آمال شحاده إلى أنّ مسؤول إسرائيليّ أكّد العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان.



وقالت إنّ مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ إدارة ترامب القادمة تحثّ إسرائيل على الانسحاب من لبنان في الموعد الأصلي المحدد في الاتفاق في وقت مبكر من يوم الأحد.



وأضافت: "مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ هرتسوغ قال إنّ منتقشات مع إدارة ترامب تجري لتمديد موعد الانسحاب من لبنان اعتبارًا من يوم الأحد."

وأشارت إلى أن البحث مع إدارة ترامب قايم لايجاد حل وسطيّ بموجبه يبقى الجيش الاسرائيليّ منتشرًا في خمس مراكز وصفها الاسرائيليون بالاستراتيجية وهي حسب إسرائيل تشكل حاجزًا بين سكان جنوب لبنان وسكان شمال اسرائيل إلى جانب نشر الجيش الاسرائيليّ على طول الخط الازرق.



وأكّدت أنّ هرتسوغ، يقول إنّ هناك صعوبات في المناقشات، التي تجريها اسرائيل مع ادارة ترمب التي ترفض طلب بنيامين نتنياهو الذي نقله الى الرئيس ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، "على رغم الاتفاق بيينا وبين ادارة بايدن على تمديد فترة الستين يومًا".

وقالت: "مساء اليوم مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر سينعقد اليوم والاكثرية تطالب بالبقاء في لبنان حتى في اكثر من خمسة مناطق لكن اسرائيل تدرك أنّ الكلمة الاخيرة لترامب."