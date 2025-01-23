الحاج للـLBCI: من لا يعجبه هذا المسار فليتجه إلى انتخابات نيابية مبكرة

رأى النائب رازي الحاج أنّ هناك فريق سلاحه لم يؤمن له حماية فحقيبة في الحكومة لن تؤمنها له.



وشدد، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أنّ الثنائيّ "أمل" و"حزب الله" لا يمكنه احتكار التمثيل الشيعيّ.



وقال: "الممانعة ما زالت تمارس "هوايتها" في التعطيل ولا نريد حكومة فيها ألغام تنفجر في وجه التكتلات الاصلاحية والرئيسين عون وسلام."



وأضاف: "لبنان كان مخطوفَ القرار وكان معاديًا للنظام العالميّ أمّا اليوم فهو يعود ليؤكد إمكانته أن يستقلّ ."



واعتبر أنّ السعودية لم تؤدِّ يومًا دورًا تخريبيًّا في لبنان وهي جزء من مشروع اقتصاديّ عالميّ إمّا ينخرط فيه لبنان وإمّا يبقى معزولًا.



وقال: "من لا يعجبه هذا المسار فليتجه إلى انتخابات نيابية مبكرة والثنائيّ "أمل" و"حزب الله" ظلم الطائفة الشيعية بسياسته."