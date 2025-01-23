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رابطتا "الأساسي" والمهني والتقني" تعلقان الاضراب
أخبار لبنان
2025-01-23 | 03:51
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رابطتا "الأساسي" والمهني والتقني" تعلقان الاضراب
دعت رابطتا معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المهني والتقني الى تعليق الاضراب بعد انتفاء الأسباب وأكدتا في بيان أن حقوق المعلمين حق مقدس لا يمكن التهاون به.
وأضافت أن معركة الحقوق انطلقت منذ اليوم من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن مستلزمات الحياة الكريمة للأساتذة والمعلمين، لا سيما بعد أن بدأ انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية .
وأكدت الرابطتان أن العهد الجديد مطالب منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة العتيدة الشروع بدراسة وإقرار سلسلة رواتب جديدة تنطلق من الرواتب التي كانت عليه قبل الأزمة.
وختمت بدعوة الأساتذة والمعلمين إلى المزيد من التضامن من أجل تحصيل الحقوق.
أخبار لبنان
"الأساسي"
والمهني
والتقني"
تعلقان
الاضراب
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