الحبتور أكّد عزمه الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة

أكّد رجل الأعمال الإماراتيّ خلف الحبتور عزمه الاستثمار في لبنان، بعد تشكيل الحكومة.



وكتب، في منشور على منصة إكس: "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة."



وأضاف: "هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به."



ورأى وجوب أن "نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".