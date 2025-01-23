غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا

أكد المفوض الأمميّ السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنّ أكثر من 450 ألف سوريّ عاد إلى ديارهم، خلال الازمة اللبنانية.



وقال، بعد لقائه الرئيس العماد جوزيف عون: "نحتاج إلى أن ندعمهم لنؤكّد أنّ عودتهم حتمية."



وأضاف: "كان لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا وسألتقي بميقاتي وسلام للبحث أكثر في هذا الملف."



وأوضح أنّ "بعض اللاجئين السوريين سيبقى بأعداد قليلة في البلدان المجاورة لسوريا بسبب عدم قدرة سوريا على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين في دفعة واحدة".



ورأى أنّه في شأن اللاجئين الفسطينيين إنّ الحل الوحيد هو بالتوصل إلى حل سياسيّ بين الاسرائيليين والفلسطينيين.