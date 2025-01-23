مخزومي: لتشكيل حكومة إنقاذية مصغّرة مؤلفة من 14 وزيرًا من الاختصاصيين

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

"أكرّر اليوم ما كنت قد طرحته أمام الرئيس المكلف نواف سلام خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، عندما أكدت ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مصغّرة مؤلفة من 14 وزيرًا من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءات، على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تمكنها من قيادة المرحلة الصعبة والمثقلة بالأزمات.



فالحكومة العتيدة يجب أن تحاكي تطلعات اللبنانيين وتلبّي طموحاتهم، خصوصًا أنها ستكون أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة بدءًا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غير المسبوقة التي نعاني منها، مرورًا بمسألة أموال المودعين وجريمة تفجير مرفأ بيروت والتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان ووزارات الدولة ومؤسساتها، وصولًا إلى ملف إعادة الإعمار وضمان تطبيق القرار 1701 وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.



نتطلع إلى تشكيل حكومة مصغرة تنال ثقة مجلس النواب وتصوغ بيانًا وزاريًا يتماشى مع طبيعة المرحلة الدقيقة التي نمر بها في لبنان، إضافة إلى أن تنطلق أسس هذا البيان من الدستور واتفاق الطائف."