يجب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا، وأن تشكيل الحكومة لن يخرج عن هذا السياق.

زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى. كما ركبوا في اللحظة الأخيرة ركب التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيركبون… — Waddah Sadek - وضاح الصادق (@WaddahSadek) January 23, 2025

رأى النائب وضاح الصادق وجوب "أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أنّ الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا وأن تشكيل الحكومة لن يخرج على هذا السياق".وكتب، عبر اكس:"زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى."وأضاف: "كما ركبوا في اللحظة الأخيرة ركب التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيركبون بنفس الطريقة ركب النهج غير التقليدي في تشكيل الحكومات والا فليبقوا خارجها، وينتقلوا إلى المعارضة كما كنا لسنوات طويلة. هم أبعدونا بالسلبية وفائض القوة و الاعتداء على الدستور، أما نحن ففتحنا ذراعينا لبناء دولة سوياً كما نص الدستور والطائف.لا عودة إلى الوراء بعد الآن."