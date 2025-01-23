الصادق: وجوب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أنّ الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا

يجب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا، وأن تشكيل الحكومة لن يخرج عن هذا السياق.
زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى. كما ركبوا في اللحظة الأخيرة ركب التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيركبون…
— Waddah Sadek - وضاح الصادق (@WaddahSadek) January 23, 2025
يجب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا، وأن تشكيل الحكومة لن يخرج عن هذا السياق.
زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى. كما ركبوا في اللحظة الأخيرة ركب التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيركبون…