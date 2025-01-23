لقاء جمع البيسري بالسفير الألمانيّ لبحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير الألمانيّ لدى لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، على ما صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام.



وأكّد المكتب، في بيان، بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.