البستاني تقدم بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية

تقدمت البارحة بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، و اعادة الانتظام المالي و المصرفي و استرداد هذه الودائع.
وقد عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الأخصائيين.
هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني.
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) January 23, 2025
تقدمت البارحة بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، و اعادة الانتظام المالي و المصرفي و استرداد هذه الودائع.
وقد عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الأخصائيين.
هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني.