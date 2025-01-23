البستاني تقدم بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية

تقدمت البارحة بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، و اعادة الانتظام المالي و المصرفي و استرداد هذه الودائع.



وقد عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الأخصائيين.

هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني. — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) January 23, 2025

أعلن النائب فريد البستاني أنّه تقدم، البارحة، بإقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام الماليّ والمصرفيّ واسترداد هذه الودائع.وكتب، عبر اكس:"قد عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الاختصاصيين."وأضاف: "هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفيّ اللبنانيّ."