أكاديمية بشير الجميل تطلق اليوم دورتها الثانية من المستوى الثاني

أطلقت أكاديمية بشير الجميل دورتها الثانية من المستوى الثاني level2 يوم الاربعاء ٢٢ كانون الثاني، في قاعة كنيسة مار يوسف المطيلب. وقد ضمت ١٣ شخصا من الذين انهوا الدورة الأولى وقد تم اختيارهم من قبل رئيس الأكاديمية بعد أن أجروا اختبارا خطيا وشفهيا.

تتألف الدورة من ١١ محاضرة موزعة على مواضيع اختيرت خصيصا لتتماشى مع توجه الاكاديمية في بناء قيادات الغد. وسيلقي محاضرات المستوى الثاني، أصحاب اختصاص في المجالات التالية:

1 – الاخلاقيات.

2 – الجيوبوليتكس.

3 – تاريخ وتراث المتصرفية.

4 – من السياسة الى السياسيات والمواطنة.

5 – فن التواصل.

6 -البروتوكول والاتيكيت.

7 – المهارات النفسية.

8 – فن القيادة.

9 – الانظمة الاقتصادية.

10- اللوبي والانتشار اللبناني.

11- وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصب كلها في خانة تدريب المشاركين على فن القيادة والحوار وممارسة العمل السياسي والوطني ضمن توجهات الاكاديمية للعب دور اساسي في بناء المجتمع.

استهلت الحلقة الأولى مع رئيس الاكاديمية المهندس الفراد ماضي، في تعريف المستوى الثاني واهميته، وكانت جولة على الوضع السياسي في البلد ومشاركة من كل تلميذ لهواجسه ولما يمكن ان تحمله الايام المقبلة على صعيد لبنان والمنطقة.