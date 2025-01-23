توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي

عقدت لجنة الاشغال والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب سجيع عطية.



وصدر عن اللجنة البيان التالي :"خصصت الجلسة لمناقشة المواضيع والملفات المطروحة امام اللجنة ،وتم الاتفاق على وضع جدول بالمواضيع والجلسات المقترحة، كما تم التوافق على خارطة طريق وآلية عمل اللجنة خلال العام 2025.