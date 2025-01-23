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الراعي استقبل وفدًا من تجمع "دولة لبنان الكبير" والقائمة بأعمال السفارة العراقية

أخبار لبنان
2025-01-23 | 07:03
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الراعي استقبل وفدًا من تجمع &quot;دولة لبنان الكبير&quot; والقائمة بأعمال السفارة العراقية
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الراعي استقبل وفدًا من تجمع "دولة لبنان الكبير" والقائمة بأعمال السفارة العراقية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا من تجمع دولة لبنان الكبير.

ودعا الوفد البطريرك للمشاركة في المؤتمر الذي سينعقد في 3 نيسان والذي سيكون استكمالاً لأعمال التجمع، كما جرى التطرق الى المستجدات على الساحة الداخلية من انتخاب رئيس للجمهورية الى تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، كما عرض الحاضرون دور الشباب والمجتمع المدني في الانتخابات النيابية المقبلة.

ثم استقبل البطريرك الراعي  الوزير السابق شارل رزق،ثم القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول.
 

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