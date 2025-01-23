الدفاع المدني يطلق حملة كشف ميدانية للحماية من حرائق المولدات والمحطات والمستودعات



صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:



نظرًا لتزايد وتكرار الحوادث الناجمة عن حرائق المحطات والمستودعات والمولدات الكهربائية، إضافةً إلى انهيارات المباني في مختلف المناطق اللبنانية نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة العامة، مع ما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية،



وبناءُ على تعميم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رقم ٥٤٨ تاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥، وحرصاً على السلامة العامة وتفادياً للنتائج الكارثية المترتبة عنها، وعملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء،



ستباشر المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ إجراءات ميدانية في كافة المناطق تشمل الكشف الفني بالتنسيق مع البلديات المعنية على المباني وجميع المنشآت والمستودعات، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية والمصاعد، وذلك للتأكد من التزامها بمعايير السلامة العامة، كما سيتم إعداد التقارير اللازمة حول المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من قبل السلطات المختصة.



بالمقابل، ستعمل المديرية العامة للدفاع المدني على تنظيم حملات توعوية ودورات تدريبية للمواطنين وأصحاب المنشآت بهدف تعزيز ثقافة السلامة العامة والوقاية من المخاطر. ويمكن للراغبين بالإستفادة من الدورات التدريبية المجانية تقديم طلب خطي الى المديرية العامة وفقاً للأصول المرعية الإجراء.



وتدعو المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب المنشآت إلى التعاون الكامل مع الفرق المختصة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، ولتحقيق السلامة العامة للجميع. وتطلب المديرية من المواطنين الإبلاغ عن أي مخاطر قد تشكل تهديداً للسلامة العامة عبر الرقم ١٢٥، مع ضمان سرية البلاغات.



ولأي استفسار يمكن الاتصال بالمديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي www.civildefense.gov.lb