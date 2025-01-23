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بري عرض مع جيفيرز في حضور جونسون الأوضاع جنوبا والإنسحاب الإسرائيلي
أخبار لبنان
2025-01-23 | 07:34
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بري عرض مع جيفيرز في حضور جونسون الأوضاع جنوبا والإنسحاب الإسرائيلي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي علي حمدان، حيث تم عرض للأوضاع والمستجدات الميدانية حول الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان وخروق إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
أخبار لبنان
جيفيرز
جونسون
الأوضاع
جنوبا
والإنسحاب
الإسرائيلي
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