الرئيس عون طلب من الامم المتحدة المباشرة بتنظيم مواكب عودة النازحين السوريين ودعمها

ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "لبنان يريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم الى لبنان"، وطلب من غراندي "المباشرة بتنظيم مواكب العودة للنازحين"، داعيا المجتمع الدولي الى "توفير الدعم المادي والانساني لتحقيق هذه العودة، لا سيما وان بعض الدول بدأت فعلياً باعادة النازحين السوريين الى بلادهم".



واعرب الرئيس عون عن امله في ان "يستمر التعاون بين لبنان والمفوضية، في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة".



وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، غراندي ترافقه مديرة مكتب المفوض السامي في جنيف شهرزاد طادجباخش، المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ريما جاموس، كبيرة المستشارين لشؤون الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا رولا امين، ليزا أبو خالد وحسام الحريري.



في مستهل اللقاء، هنأ غراندي الرئيس عون على انتخابه، واستذكر لقاءهما خلال شهر تشرين الأول الماضي، منوها بما ابداه الرئيس عون من "ايجابية وقيادة حكيمة على رأس المؤسسة العسكرية".



وإذ لفت الى "تقديرات المفوضية بعودة اكثر من 200 الف نازح سوري الى بلادهم من الدول التي نزحوا اليها، بما فيها لبنان وسوريا والأردن وغيرها منذ تغيير النظام في سوريا في الثامن من كانون الأول الماضي"، اشار الى ان "هناك عددا آخر يرغب أيضا في العودة". وقال: "ان استطلاعا للرأي تقوم به المفوضية يظهر زيادة عدد الراغبين بالعودة من حوالى 1 بالمئة الى 30 بالمئة، في غضون أسابيع".



أضاف: "رسالتنا اليوم هي اننا نريد ان نستثمر بما تحقق ودعم العائدين، وقد باشرنا بالفعل في ذلك"، لافتا الى ان "علاقة المفوضية مع السلطات الجديدة على امتداد الأراضي السورية بناءة، وهم باشروا باعطاء أولوية لمسألة عودة النازحين"، مشيرا الى ان "المفوضية ترغب في العمل مع لبنان على بناء طريقة عملية لدعم هذه العودة، والى أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه رئيس الجمهورية مع المجتمع الدولي تحقيقا لذلك".