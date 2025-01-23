الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون طلب من الامم المتحدة المباشرة بتنظيم مواكب عودة النازحين السوريين ودعمها
أخبار لبنان
2025-01-23 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون طلب من الامم المتحدة المباشرة بتنظيم مواكب عودة النازحين السوريين ودعمها
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "لبنان يريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم الى لبنان"، وطلب من غراندي "المباشرة بتنظيم مواكب العودة للنازحين"، داعيا المجتمع الدولي الى "توفير الدعم المادي والانساني لتحقيق هذه العودة، لا سيما وان بعض الدول بدأت فعلياً باعادة النازحين السوريين الى بلادهم".
واعرب الرئيس عون عن امله في ان "يستمر التعاون بين لبنان والمفوضية، في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة".
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، غراندي ترافقه مديرة مكتب المفوض السامي في جنيف شهرزاد طادجباخش، المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ريما جاموس، كبيرة المستشارين لشؤون الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا رولا امين، ليزا أبو خالد وحسام الحريري.
في مستهل اللقاء، هنأ غراندي الرئيس عون على انتخابه، واستذكر لقاءهما خلال شهر تشرين الأول الماضي، منوها بما ابداه الرئيس عون من "ايجابية وقيادة حكيمة على رأس المؤسسة العسكرية".
وإذ لفت الى "تقديرات المفوضية بعودة اكثر من 200 الف نازح سوري الى بلادهم من الدول التي نزحوا اليها، بما فيها لبنان وسوريا والأردن وغيرها منذ تغيير النظام في سوريا في الثامن من كانون الأول الماضي"، اشار الى ان "هناك عددا آخر يرغب أيضا في العودة". وقال: "ان استطلاعا للرأي تقوم به المفوضية يظهر زيادة عدد الراغبين بالعودة من حوالى 1 بالمئة الى 30 بالمئة، في غضون أسابيع".
أضاف: "رسالتنا اليوم هي اننا نريد ان نستثمر بما تحقق ودعم العائدين، وقد باشرنا بالفعل في ذلك"، لافتا الى ان "علاقة المفوضية مع السلطات الجديدة على امتداد الأراضي السورية بناءة، وهم باشروا باعطاء أولوية لمسألة عودة النازحين"، مشيرا الى ان "المفوضية ترغب في العمل مع لبنان على بناء طريقة عملية لدعم هذه العودة، والى أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه رئيس الجمهورية مع المجتمع الدولي تحقيقا لذلك".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الامم
المتحدة
المباشرة
بتنظيم
مواكب
النازحين
السوريين
ودعمها
التالي
وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)
بري عرض مع جيفيرز في حضور جونسون الأوضاع جنوبا والإنسحاب الإسرائيلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-14
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم
آخر الأخبار
2024-12-14
وزير الشؤون الاجتماعية للـLBCI: يجب المباشرة بعودة النازحين السوريين القدامى الى بلدهم خلال 3 أشهر والمؤسسات الدولية موجودة في سوريا وقادرة على مساعدتهم
0
آخر الأخبار
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الامم المتحدة تدعم الرئيس عون والحكومة المقبلة
آخر الأخبار
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الامم المتحدة تدعم الرئيس عون والحكومة المقبلة
0
آخر الأخبار
2025-01-18
سلام بعد لقائه غوتيريش: علينا أن نبدأ مع الأمم المتحدة تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين
آخر الأخبار
2025-01-18
سلام بعد لقائه غوتيريش: علينا أن نبدأ مع الأمم المتحدة تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين
0
خبر عاجل
2025-01-16
الرئيس عون: الالتزام الجدي من قبل اسرائيل ببنود اتفاق بشأن غزة يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي عوّدنا على التملّص من التزاماته والتنكّر للقرارات الدولية ولعلّ ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلا
خبر عاجل
2025-01-16
الرئيس عون: الالتزام الجدي من قبل اسرائيل ببنود اتفاق بشأن غزة يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي عوّدنا على التملّص من التزاماته والتنكّر للقرارات الدولية ولعلّ ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
فراس حمدان للـ LBCI: ارفض المشاركة بالحكومة تحت قاعدة فصل النيابة عن الوزارة وفصل السلطات
أخبار لبنان
10:57
فراس حمدان للـ LBCI: ارفض المشاركة بالحكومة تحت قاعدة فصل النيابة عن الوزارة وفصل السلطات
0
أخبار لبنان
10:29
آية محمد ذيب غادرت ولم تعُد...
أخبار لبنان
10:29
آية محمد ذيب غادرت ولم تعُد...
0
أخبار لبنان
10:23
وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: ثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات
أخبار لبنان
10:23
وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: ثقتنا كبيرة بالشروع بالاصلاحات
0
أخبار لبنان
10:10
حزب الله: أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة
أخبار لبنان
10:10
حزب الله: أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:07
الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
آخر الأخبار
02:07
الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
0
أخبار دولية
2025-01-21
ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم
أخبار دولية
2025-01-21
ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم
0
آخر الأخبار
2024-12-24
منظمة Hostage Aid: المطران السوري الأميركي يوحنا ابراهيم فقد خلال الحرب كان معتقلا من جانب السلطات في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-24
منظمة Hostage Aid: المطران السوري الأميركي يوحنا ابراهيم فقد خلال الحرب كان معتقلا من جانب السلطات في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:43
وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)
أخبار لبنان
09:43
وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
05:44
المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا
تقارير نشرة الاخبار
05:44
المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا
0
تقارير نشرة الاخبار
05:42
من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد
تقارير نشرة الاخبار
05:42
من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد
0
آخر الأخبار
05:39
الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها
آخر الأخبار
05:39
الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها
0
تقارير نشرة الاخبار
05:37
ّبترقّب للملف الحكوميّ...
تقارير نشرة الاخبار
05:37
ّبترقّب للملف الحكوميّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
05:36
زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار
تقارير نشرة الاخبار
05:36
زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار
0
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
0
أخبار لبنان
04:35
غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا
أخبار لبنان
04:35
غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا
0
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
2
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
4
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
5
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
6
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
7
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
8
أخبار دولية
01:56
طالب أطلق النار داخل ثانوية
أخبار دولية
01:56
طالب أطلق النار داخل ثانوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More