حبيب يُطلع عوده على نشاط مصرف الإسكان ومطلب إعادة فتح شارع المصارف

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في مقرّ المطرانية، وجرى عرض للتطورات المحاية ولنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه الحالية والمستقبلية.



وقال حبيب بعد الزيارة: "ككل سنة نقوم بزيارة مطرانية بيروت وسيّدنا الياس عودة لتهنئته بأعياد الميلاد ورأس السنة، ولإطلاعه على الوضع الاقتصادي والمالي ولا سيما على نشاط مصرف الإسكان".



وأضاف: "بعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون، وبعد تكليف القاضي نواف سلام تأليف الحكومة، رأينا بادرة أمل عادت إلى البلد. وبتنا نرى اليوم بعض المستثمرين العرب والأجانب يطلبون الاستثمار في بلدنا وهذا لم نرَه منذ سنتين ونصف السنة، بسبب الفراغ الرئاسي".



وأمل حبيب في أن "تتقدّم مسيرة العهد وتتألف الحكومة في أقرب وقت ممكن، لأننا في حاجة اليوم إلى الدولة حتى تمتد صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية وتبدأ بالإصلاحات وإطلاق المراسيم اللازمة من أجل تطبيقها".



وتابع: كانت مناسبة أطلعنا فيها سيّدنا على وضع مصرف الإسكان والنتائج الإيجابية التي حققناها والقروض التي توصلنا إلى الحصول عليها من الخارج، كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهناك مشروع لزيارة قطر كي نحصل أيضاً على قرض سكني لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من أجل شراء منزل أو ترميمه أو بنائه.



أضاف: كذلك أطلعنا سيّدنا على اقتراحنا فتح جميع طرقات بيروت على بعضها ابتداءً من شارع المصارف المغلق منذ نحو عشرين سنة والذي يصل جميع طرقات بيروت ببعضها، لما لهذا الشارع من أهمية ودلالة اقتصادية وإنمائية ومالية كبيرة.



وقال: إننا متفائلون بعد زيارتنا جميع المراجع الإدارية والسياسية وكنا التقينا مؤخراً رئيس بلدية العاصمة ومحافظ بيروت، ثم وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير الاتصالات الذين يسكنون أيضا فًي شارع المصارف في بيروت.



وأمل في أن "تفتح طرقات بيروت كافة على بعضها البعض بعدما أصبح لدينا رئيس جمهورية وقريباً حكومة جديدة حتى تفتح قلوب اللبنانيين ويتمكنوا من التمتع ببلادهم وعاصمتهم".



واستطرد حبيب القول "نحن نزور سيّدنا دائماً حتى نتبارك منه ونأخذ إرشاداته، والحمد لله نحن متفائلون أن في القريب العاجل سيكون عندنا حكومة جديدة تتخذ الإجراءات اللازمة لفتح البلاد على بعضها البعض".

