الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير الفرنسي زار المجلس الوطني للبحوث العلمية
أخبار لبنان
2025-01-23 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
السفير الفرنسي زار المجلس الوطني للبحوث العلمية
قام السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، بزيارة إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.
وقد شكّل الحوار مع الأمينة العامة للمجلس، الدكتورة تمارا الزين، ومُديري مراكز الأبحاث، مناسبةً للقيام بجولة أفق حول التعاون الثنائي الكثيف والمثمر بين فرنسا والمجلس. كما زار السفير أيضاً المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر والهيئة اللبنانية للطاقة الذرّية.
وتدعم فرنسا عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان من خلال العديد من مشاريع التعاون، ولاسيّما في مجال إدارة الأزمات.
وفي أعقاب الزلزال الذي حدث في السادس من شهر شباط 2023 في تركيا وسوريا، وشعر به سكّان لبنان بقوّة، تمّ تعزيز التعاون الثنائي في مجال رصد الزلازل على نحو ملحوظ.
وقد قدّمت فرنسا دعماً ماديّاً بقيمة 379000 يورو من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. أتاح هذا المبلغ تركيب وحدةٍ لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة، ممّا مكّن منصّة الإنذار المبكر التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية من العمل على مدار الساعة خلال الأزمات، مع تحقيق وَفر كبير في الوقت نفسه.
وقد استُعمل هذا المبلغ كذلك لنشر 10 محطات جديدة لرصد الزلازل في مناطق مختلفة من البلاد. وبالتالي، يستطيع المركز الوطني للجيوفيزياء أن يحسّن بشكل ملحوظ إستخدام وتحليل البيانات التي يتمّ جمعها حول مخاطر الزلازل.
وإن هذا المشروع الذي تدعمه فرنسا ويُعنى بسلامة الشعب اللبناني يسلّط الضوء على دور المجلس الوطني للبحوث العلمية في مجال الخدمة العامة. ويُواكب هذا المشروع الطَّموح توقيع إتّفاقيّة بين المجلسين الوطنيّين للبحوث العلمية في فرنسا ولبنان بهدف تعزيز التعاون اللبناني-الفرنسي في مجال علوم الزلازل، وهذا ما نوّه به السفير ماغرو والدكتورة تمارا الزين.
كما وتتجلّى الشراكة بين فرنسا والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان من خلال الإلتزام التّقني والتبادلات العلميّة مع المجلس الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، بالإضافة إلى دعم سفارة فرنسا لتنقّل الباحثين التابعين للمجلس الوطني للبحوث العلمية ومِنح جامعية لشهادة الدكتوراه يستفيد منها طلّاب مسجّلون وفق نظام الإشراف المشترك أو الإدارة المشتركة مع جامعة في فرنسا. ونذكر أيضاً المشاريع المختلفة التي تقوم بها وكالة التنمية الفرنسيّة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى.
وقال السفير هيرفي ماغرو بما يلي: "إن هذا المركز، الذي تمّ تأسيسه عام 1962، هو رمز قَيّم وميزة كبيرة ودعامة ضرورية لهذه المرحلة المفصليّة في تاريخ البلاد".
وأضاف أن المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان "له أهميّة فائقة بالنسبة إلى إستقلال لبنان الغد وسيادته" من خلال "تجسيد القوى الحيّة في البلاد". "فَمِن دون الأبحاث، يستحيل أن نفهم أو أن نتوقّع التطوّرات التي تحصل في العالم. ويستحيل أيضاً أن نتخيّل الحلول اللازمة للمستقبل وأن نُنير القرارات التي يتّخذها المسؤولون من خلال توفير البيانات الموضوعيّة والموثوقة من أجل إعادة إعمار البلاد".
وصرّحت الأمينة العامة للمجلس تمارا الزين: "هذه الزيارة هي فرصة للتأكيد على ارتباطنا بالتاريخ الطويل للتعاون الفرنسي اللبناني، وكذلك بمستقبله"، مشيرةً إلى تاريخ إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية، المستوحى في حينه من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. كما ذكّرت الزين بدور مراكز المجلس وبرامجه الوطنية والدوليّة وشرحت خطّة عمل المجلس منذ تولّيها لمهامها كأمينة عامة والتي ترتكز على نقل المؤسسة من مرحلة التكيّف إلى مرحلة التطوير والتحديث وعلى تموضع المجلس كمرجع وطني في المجالات التي يغطّيها عبر مراكزه بالإضافة إلى تقريب نواتج البحوث من المجتمع ومتخذي القرار. كما أشادت الدكتورة الزين بالدور الفرنسي في مساندة المجلس ومراكزه وبرامجه خاصة خلال الازمات الأخيرة، وركّزت على الأثر الحيوي للهبة التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية والتي شكّلت رافعة لتطوير مشاريع طموحة، مثل توسعة المنصة الوطنية للإنذار المبكر إلى مركز بحثي قائم بذاته وهو المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر. واختتمت الدكتورة الزين بالتذكير بأن "المصلحة العامة تتطلب قطاعًا عامًا قويًا وفعالًا، وهذا لن يتحقق أبدًا إذا ما استمر التشويه المتعمّد والعشوائي لسمعة القطاع العام أو إذا استمر حرمانه، تحت حجج مختلفة، من التمويل الدولي".
إن فرنسا عازمة على مواصلة دعمها للأبحاث الجامعيّة والعلميّة في لبنان من خلال مشاريع عديدة للمساعدة على تنقّل الباحثين، وبرامج المِنح، وبرنامج "هوبير كوريان" – "سيدر"، ومواكبة العديد من مشاريع الشراكة الجامعيّة.
أخبار لبنان
الفرنسي
المجلس
الوطني
للبحوث
العلمية
التالي
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-08
عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي يلتقي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو
آخر الأخبار
2025-01-08
عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي يلتقي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو
0
أخبار لبنان
2025-01-22
البيسري عرض مع السفير الفرنسي الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-01-22
البيسري عرض مع السفير الفرنسي الوضع في الجنوب
0
أخبار لبنان
2025-01-22
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي
أخبار لبنان
2025-01-22
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف استقبل السفير الفرنسي
0
أخبار لبنان
2025-01-17
وصول ماكرون ووزير خارجية فرنسا في زيارة عمل الى بيروت تستمر يوماً كاملاً ويستقبله ميقاتي والسفير الفرنسي في المطار
أخبار لبنان
2025-01-17
وصول ماكرون ووزير خارجية فرنسا في زيارة عمل الى بيروت تستمر يوماً كاملاً ويستقبله ميقاتي والسفير الفرنسي في المطار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:59
ملف ضبط الحدود بين رئيس هيئة الأركان السوري والعميد ميشال بطرس
أخبار لبنان
15:59
ملف ضبط الحدود بين رئيس هيئة الأركان السوري والعميد ميشال بطرس
0
أخبار لبنان
15:40
الوزير السابق زياد بارود لـ"جدل": أجزم أنه لم يعرض علي أي حقيبة
أخبار لبنان
15:40
الوزير السابق زياد بارود لـ"جدل": أجزم أنه لم يعرض علي أي حقيبة
0
أمن وقضاء
14:51
بحرفية عالية... توقيف مطلق نار شكّل خطراً على السلامة العامة
أمن وقضاء
14:51
بحرفية عالية... توقيف مطلق نار شكّل خطراً على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
14:43
زياد بارود لـ "جدل": الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية...وانا لست جزءاً من أي لائحة
أخبار لبنان
14:43
زياد بارود لـ "جدل": الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية...وانا لست جزءاً من أي لائحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب مني أن يحصل اللقاء قبل يومين من الزيارة وفي اليوم التالي حصل الاضطراب على الحدود فتواصلت معه وأخبرته أن اللقاء يمكن أن يحصل بعد انتخاب الرئيس وبعد ساعة تواصل معي الشرع وشدد على تسوية الأمور
آخر الأخبار
2025-01-20
ميقاتي لـ"عشرين 30": اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب مني أن يحصل اللقاء قبل يومين من الزيارة وفي اليوم التالي حصل الاضطراب على الحدود فتواصلت معه وأخبرته أن اللقاء يمكن أن يحصل بعد انتخاب الرئيس وبعد ساعة تواصل معي الشرع وشدد على تسوية الأمور
0
فنّ
2025-01-22
"يا بكري"... نادين الراسي تعايد ابنها في رسالة مؤثرة (صورة)
فنّ
2025-01-22
"يا بكري"... نادين الراسي تعايد ابنها في رسالة مؤثرة (صورة)
0
فنّ
2025-01-22
بعد الحديث عن انفصالهما... هايلي بيبر ترّد على الشائعات بطريقتها الخاصة! (صور)
فنّ
2025-01-22
بعد الحديث عن انفصالهما... هايلي بيبر ترّد على الشائعات بطريقتها الخاصة! (صور)
0
آخر الأخبار
23:52
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركيّ: قراري بنشر القوات الإضافية على الحدود الأميركية المكسيكية سيبدأ اليوم
آخر الأخبار
23:52
القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركيّ: قراري بنشر القوات الإضافية على الحدود الأميركية المكسيكية سيبدأ اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سما.. حدودها السما
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سما.. حدودها السما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فنجان القهوة...بخطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فنجان القهوة...بخطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:32
جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:00
من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!
فنّ
10:00
من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!
2
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
3
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
4
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
اسرار
23:49
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
5
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
أخبار دولية
02:15
تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة
6
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
00:36
خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)
7
خبر عاجل
10:22
وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: رغم التحديات في المنطقة ننظر بالتفاؤل الى مستقبل لبنان بحيث تطبيق الاصلاحات وتعزيز ثقة شركاء لبنان
خبر عاجل
10:22
وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: رغم التحديات في المنطقة ننظر بالتفاؤل الى مستقبل لبنان بحيث تطبيق الاصلاحات وتعزيز ثقة شركاء لبنان
8
أمن وقضاء
07:21
أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة
أمن وقضاء
07:21
أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More