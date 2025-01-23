سلام بعد استقباله بن فرحان: أؤكد عزمي للسير في الإصلاحات المطلوبة

استقبل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مساء اليوم في دارته في قريطم وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي وليد البخاري.



وهنأ الوزير السعودي الرئيس سلام بتكليفه، مؤكدا على وقوف المملكة الى جانب لبنان. كم تمنى على اللبنانيين تغليب المصلحة العليا عن المصالح الضيقة والسير في الإصلاحات الضرورية.



بدوره، رحب سلام بالوزير السعودي، مشددا على دلالة هذه الزيارة بعد خمسة عشرة سنة على اخر زيارة لوزير خارجية سعودي الى لبنان.



واكد ان هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها، وانه يعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك.



كما اكد عزمه للسير في الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية والمالية المطلوبةـ، معربا عن التزامه باعادة لبنان الى محيطه العربي الطبيعي، واستعادة دوره الى جانب اشقائه العرب.