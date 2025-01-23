ميقاتي استقبل بن فرحان: نتطلع بأمل إلى احتضان المملكة لبنان ودعمه

تمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "أن تكون زيارة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فاتحة لعودة جميع الإخوة السعوديين إلى لبنان".



وقال ميقاتي في خلال لقائه بن فرحان: "مع بداية عهد فخامة الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، فإننا نتطلع بأمل إلى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي".



وأضاف: "إن العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة إلى جانب لبنان دائما، السند والعضد في الملمات، وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، إلى أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي انتموا".