ملف ضبط الحدود بين رئيس هيئة الأركان السوري والعميد ميشال بطرس

حضر ملف ضبط الحدود بين الإدارة السورية الجديدة والجيش اللبناني.



وقالت وكالةُ الأنباءِ السوريةِ سانا، إن رئيس هيئة الأركان السوري اللواء علي النعسان بَحثَ في التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان لضبطِ حدود البلدين مع العميد في الجيش اللبناني ميشال بطرس.