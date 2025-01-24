عطل على الخط الساخن لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير

أفادت غرفة التحكم المروري بأن "عطلا طرأ على الخط الساخن 1720 العائد لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات".



وأشارت الى أنه "من اجل خدمتكم لتقديم اي شكوى او لمعرفة حركة المرور على كل الاراضي اللبنانية التواصل معنا على الرقمين 01566043 و01563576 او عبر موقعنا للتواصل الاجتماعي عبر منصة X".