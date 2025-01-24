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"الريجي" اجتازت للمرة التاسعة تواليًا التدقيق الخارجيّ على نظامي إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية
أخبار لبنان
2025-01-24 | 04:11
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"الريجي" اجتازت للمرة التاسعة تواليًا التدقيق الخارجيّ على نظامي إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنّها "اجتازت للمرة التاسعة على التوالي التدقيق الخارجيّ على نظامي إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية".
وأعربت عن اعتزازها بهذا "النجاح المتميز رغم العدوان الأخير وكل التحديات والاضطرابات، التي طرأت على لبنان".
وأوضحت "الريجي" في بيان، أنّ شركة Bureau Veritas لنظام إدارة الجودة ونظام الصحة والسلامة المهنية تولّت إجراء التدقيق الخارجي "على مدى يومين (حضوريًا وعبر الإنترنت)".
ووصفت "الريجي" تمكّنها للمرة التاسعة على التوالي من اجتياز هذا التدقيق بأنّه "إنجاز" يعكس قدرتها "على الاستمرار رغم الظروف الصعبة" والتزامها "الراسخ بتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن اللبناني وضمان بيئة عمل آمنة لموظفيها".
وأبرزت أنّ "هذا النجاح ثمرة الجهود الحثيثة لفريق عمل الريجي الذي يواصل مسيرة التميز والتحسين المستمر، مما يؤكد جاهزية المؤسسة لمواجهة أي طارئ ومواصلة تحقيق الإنجازات حتى في أصعب الظروف".
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