كركي: تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى 31 آذار المقبل

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ انه عقب الزيارات الميدانيّة، التي قام بها المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مناطق الجنوب (النبطيّة وصور) لمعاينة الأضرار في مكاتب الضمان، التي تسبّب بها العدوان الإسرائيليّ على لبنان، تعهّد كركي باتّخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحدّ من تداعيات الأزمات، التي حلّت بجميع المتعاملين مع الصندوق".



وأكّدت المديرية، في بيان، أنّه على ضوء المراجعات العديدة، التي وردت إلى إدارة الصندوق ولاسيّما من القطاعات الإنتاجيّة والتربويّة، ولأنّ الضمان يحرص دائماً على تأدية دوره الريادي في حفظ الأمان الإجتماعيّ وخصوصًا لناحية دعم عجلة الإقتصاد، من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات لتسديد اشتراكاتها، واستجابة لمطالب المتضرّرين منها، بشكل مباشر وغير مباشر.



وقال: "أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الشهرية عن أشهر 9-10-11-12 من العام 2024 إلى مهلة تنتهي بتاريخ 31/3/2025".



واضاف:"كذلك شمل التأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصّة عن الفصل الثالث من العام 2024 لغاية 31/3/2025، على أن تسري زيادات التأخير المنصوص عليها قانوناً اعتباراً من 1/4/2025".



وأكّد كركي مضيّه في المسار التي انتهجه "طوال فترة الحرب وما تلاها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء".