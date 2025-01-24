الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي: تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى 31 آذار المقبل
أخبار لبنان
2025-01-24 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كركي: تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى 31 آذار المقبل
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ انه عقب الزيارات الميدانيّة، التي قام بها المدير العام للصندوق محمد كركي إلى مناطق الجنوب (النبطيّة وصور) لمعاينة الأضرار في مكاتب الضمان، التي تسبّب بها العدوان الإسرائيليّ على لبنان، تعهّد كركي باتّخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحدّ من تداعيات الأزمات، التي حلّت بجميع المتعاملين مع الصندوق".
وأكّدت المديرية، في بيان، أنّه على ضوء المراجعات العديدة، التي وردت إلى إدارة الصندوق ولاسيّما من القطاعات الإنتاجيّة والتربويّة، ولأنّ الضمان يحرص دائماً على تأدية دوره الريادي في حفظ الأمان الإجتماعيّ وخصوصًا لناحية دعم عجلة الإقتصاد، من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات لتسديد اشتراكاتها، واستجابة لمطالب المتضرّرين منها، بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال: "أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الشهرية عن أشهر 9-10-11-12 من العام 2024 إلى مهلة تنتهي بتاريخ 31/3/2025".
واضاف:"كذلك شمل التأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصّة عن الفصل الثالث من العام 2024 لغاية 31/3/2025، على أن تسري زيادات التأخير المنصوص عليها قانوناً اعتباراً من 1/4/2025".
وأكّد كركي مضيّه في المسار التي انتهجه "طوال فترة الحرب وما تلاها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تأجيل
استحقاق
الإشتراكات
الضمان
المقبل
التالي
الامن العام حدد موعد قبول طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب
الرئيس عون للوفد الكويتي: انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:52
فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات
خبر عاجل
03:52
فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات
0
خبر عاجل
2025-01-09
باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته
خبر عاجل
2025-01-09
باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته
0
آخر الأخبار
2025-01-05
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية سموتريتش يحدد يوم 1 آذار المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال
آخر الأخبار
2025-01-05
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية سموتريتش يحدد يوم 1 آذار المقبل موعدا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال
0
أخبار لبنان
2025-01-02
كركي في صور بعد النبطية متفقدًا مركز الضمان في المدينة وزار المفتي عبدالله: نعمل على موضوع تحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
أخبار لبنان
2025-01-02
كركي في صور بعد النبطية متفقدًا مركز الضمان في المدينة وزار المفتي عبدالله: نعمل على موضوع تحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:01
الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في شيحين - صور
أمن وقضاء
10:01
الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في شيحين - صور
0
اقتصاد
09:14
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: عودة قطاع الدواجن للتعافي
اقتصاد
09:14
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن: عودة قطاع الدواجن للتعافي
0
أخبار لبنان
08:39
جامعة الروح القدس نظمت ورشة عمل حول إعادة إعمار الجنوب بهدف تطوير استراتيجية مستدامة وفعالة للتعافي بعد الحرب
أخبار لبنان
08:39
جامعة الروح القدس نظمت ورشة عمل حول إعادة إعمار الجنوب بهدف تطوير استراتيجية مستدامة وفعالة للتعافي بعد الحرب
0
أخبار لبنان
08:36
الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي
أخبار لبنان
08:36
الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-01-23
الخماسية شددت على ضرورة دعم العهد والحكومة المقبلة (النهار)
صحف اليوم
2025-01-23
الخماسية شددت على ضرورة دعم العهد والحكومة المقبلة (النهار)
0
آخر الأخبار
08:40
وزير الخارجية السوري: الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده
آخر الأخبار
08:40
وزير الخارجية السوري: الشعب السوري يدعو إلى رفع العقوبات التي عرقلت تطوره وتنمية اقتصاده
0
آخر الأخبار
02:18
يديعوت أحرونوت عن مصادر: المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
آخر الأخبار
02:18
يديعوت أحرونوت عن مصادر: المجلس المصغر لم يصوت على قرار انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
0
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة مميزة جداً في حياتك"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الميزان لعام 2025
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة مميزة جداً في حياتك"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الميزان لعام 2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:36
الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي
أخبار لبنان
08:36
الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
زيارة وزير الخارجية الكويتي لبنان... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:08
زيارة وزير الخارجية الكويتي لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:40
نشاط بعبدا ومتابعة لمشاورات التأليف
تقارير نشرة الاخبار
06:40
نشاط بعبدا ومتابعة لمشاورات التأليف
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
ملف انسحاب الجيش الاسرائيليّ من الجنوب... هذه الأجواء الأخيرة
تقارير نشرة الاخبار
06:37
ملف انسحاب الجيش الاسرائيليّ من الجنوب... هذه الأجواء الأخيرة
0
أخبار لبنان
03:47
ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات
أخبار لبنان
03:47
ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات
0
أخبار لبنان
03:25
فياض للـLBCI: غموض تام في موقف توتال وانتظار سياسيّ
أخبار لبنان
03:25
فياض للـLBCI: غموض تام في موقف توتال وانتظار سياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سما.. حدودها السما
تقارير نشرة الاخبار
13:46
سما.. حدودها السما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فنجان القهوة...بخطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فنجان القهوة...بخطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:20
قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!
أمن وقضاء
07:20
قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!
2
خبر عاجل
07:33
مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا
خبر عاجل
07:33
مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا
3
صحف اليوم
00:39
مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله
صحف اليوم
00:39
مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله
4
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية
5
أخبار دولية
16:50
بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب
أخبار دولية
16:50
بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب
6
خبر عاجل
03:52
فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات
خبر عاجل
03:52
فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات
7
خبر عاجل
07:18
المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:18
المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان
8
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More