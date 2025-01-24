الامن العام حدد موعد قبول طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



"تقبل طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب الموجودين في لبنان المنتهية صلاحيتها إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ لغاية ٢٠٢٥/٠٣/٣١ ضمناً. للإطلاع على كافة التفاصيل يرجى الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/446".