الامين العام لمجلس التعاون الخليجيّ: لإعداد برنامج خليجيّ للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجيّ جاسم البديوي لرئيس الجمهوية العماد جوزاف عون دعمهم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه، "ولإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".