وزير الخارجية الكويتيّ للرئيس المكلف: بلادنا مستعدة لدعم لبنان على كافة الأصعدة

استقبل الرئيس المكلف نواف سلام قبل ظهر اليوم في دارته في قريطم وزير الخارجية الكويتيّ عبد الله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجيّ السيد جاسم محمد البديوي والوفد المرافق لهما.



وخلال الزيارة نقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف، مبديًا استعداد بلاده التام لدعم لبنان على كافة الأصعدة، متمنيًا النجاح له في مهمته.



وبحثوا مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماريّ خليجي -لبناني في بيروت خلال الاشهر القادمة.



واكد الرئيس سلام على اهمية العمل للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجه لبنان في هذه المرحلة ، مشددا على اهمية اعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية والتي ستكون من اولى "اهتماماتنا" في الفترة المقبلة.



وأعرب عن تفاؤله للمواكبة الخليجية والعربية لانطلاقة المرحلة الجديدة التي بدأت بانتخاب الرئيس جوزاف عون.



وتلقى سلام اتصال تهنئة من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي.