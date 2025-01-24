تأكيد كويتيّ خليجيّ على الوقوف الى جانب لبنان

أكّد وزير خارجية الكويت أنّ زيارته هي تأكيد "التزامهم تجاه الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق".



وقال، في مؤتمر صحافيّ لوزيري خارجية لبنان والكويت والأمين العام لمنظمة التعاون الخليجيّ: "استعرضنا أهمية تنفيذ الاصلاحات الشاملة لضمان تغلب لبنان على مشاكله."



وأضاف: "هذه فرصة تاريخية لتجاوز الماضي وإعادة البناء."



وشدد على مطالبة مجلس التعاون وقف أي اعتداءات اسرائيلية على الاراضي اللبنانية واليونيفيل.



ولفت إلى أنّ هذه الزيارة تأتي بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، "وهي رسالة تعاون مع لبنان وسيادته وأمنه ووحدة أراضيه وتطبيق قرار 1701".



وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الخليجيّ، من جهته: "الاصلاحات هي الطريق الصحيح نحو النهوض بلبنان وننقل تهنئة دول مجلس التعاون للشعب اللبنانيّ بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية."



وأمل أن يحقق انتخابه الأمن والأمان في لبنان.



ورأى أنّ الزخم السياسيّ الحالي في لبنان هو زخم ايجابيّ "ولا بد أن نقدم له كل ما نستطيع تقديمه".



وأوضح أنّ هذه الزيارة تأتي من منطلق مخرجات الاجتماع الاستثنائيّ لمجلس التعاون.



وقال: "نؤكد أن استقرار لبنان عامل رئيسي للاستقرار في المنطقة ونأمل أن يلبي تشكيل الحكومة اللبنانية طموح الشعب اللبناني."