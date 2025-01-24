نتنياهو: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيستغرق أكثر من 60 يوماً

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه بما أن اتفاق إطلاق النار لم ينفذ حتى الان بشكل كامل من قبل دولة لبنان، على حدّ تعبيره، فإن عملية الانسحاب التدريجي سوف تتواصل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة.



واضاف: "في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان نص الاتفاق على ان الانسحاب يفترض ان يتم خلال ٦٠ يوماً. تمت صياغة هذا البند من خلال فهم ان عملية الانسحاب قد تستغرق وقتاً اطول . انسحاب الجيش مشروط بنشر الجيش اللبناني وتطبيق فعال للاتفاق وانسحاب حزب الله خلف الليطاني".



واشار الى أن اسرائيل لن تعرض حياة سكانها للخطر وتصر على تطبيق كامل لاهداف الحرب في الشمال وعودة السكان إلى بيوتهم بأمان.