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الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي

أخبار لبنان
2025-01-24 | 08:36
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الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي
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الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي

اعتبر النائب سعيد الأسمر ان "على الدول الراعية لاتفاق وقف النار التدخّل بالأطر الديبلوماسية لتطبيقه واذا لم تتدخّل على الحكومة التعاطي بجدية لتحرير الارض".

وقال في حديث للـLBCI " حزب الله يقول لبيئته أنه لا يزال موجودًا على الساحة ويؤكد لها ان المقاومة لم تسقط، في الوقت عينه لم يعد يإمكانه القيام بشيء لا سيما ان مقوّماته قد أُضعفت".

واضاف "ليس من السهل على حزب الله الذي كان يُمسك بزمام الأمور في الدولة أن يعود كمواطن عادي مثال الآخرين في البلد".

وأكد انه "على الفرقاء في لبنان محاولة استيعاب وضع حزب الله، لا سيما بعد الخسارات المتتالية التي مُنيَ بها من عسكرية وسياسية في الفترة الاخيرة، ولا نعني باستيعابه اعطائه كل ما يرغب به".

وراى ان "بعد أن جُرّد حزب الله مما يملكه يُحاول الآن اعادة تحصين نفسه من جديد في الحكومة، ولكن رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يُطبقان الدستور و"اذا بدّن يسايروا الثنائي ما رح يخلّو يركب على ضهرهن"، ونحن في اتجاه لأنه تُعطى المالية للطائفة الشيعية ولكن ليس حزب الله وحركة أمل".
 

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